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Театр Камала представит премьеры в новом сезоне — видео

23:30, 06.09.2022
Театр Камала представит премьеры в новом сезоне — видео
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Театр Камала откроет новый сезон легендарным спектаклем «Голубая шаль». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В планах у театра Камала представить зрителям пять премьер. Среди них — спектакль «Пепел», «Муть. Мухаджиры» и «Татар trip».

Кроме того, театр отправится на гастроли в Закамье, Уфу и Санкт-Петербург.

В мае в Минкультуры Татарстана сообщили, что в республике посещаемость театров в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го увеличилась на 37%. Чаще всего жители республики ходили в театр Камала и театр Качалова (оба — свыше 41 тысячи платных посещений), театр оперы и балета (более 33 тысяч) и театр кукол «Экият» (свыше 32 тысяч).

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Татьяна Леухина
ОбществоКультура Татарстан

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