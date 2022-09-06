Театр Камала представит премьеры в новом сезоне — видео
Театр Камала откроет новый сезон легендарным спектаклем «Голубая шаль». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В планах у театра Камала представить зрителям пять премьер. Среди них — спектакль «Пепел», «Муть. Мухаджиры» и «Татар trip».
Кроме того, театр отправится на гастроли в Закамье, Уфу и Санкт-Петербург.
В мае в Минкультуры Татарстана сообщили, что в республике посещаемость театров в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го увеличилась на 37%. Чаще всего жители республики ходили в театр Камала и театр Качалова (оба — свыше 41 тысячи платных посещений), театр оперы и балета (более 33 тысяч) и театр кукол «Экият» (свыше 32 тысяч).
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