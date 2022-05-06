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В Татарстане посещаемость театров увеличилась на 37%

16:01, 06.05.2022 1
В Татарстане посещаемость театров увеличилась на 37%
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане посещаемость театров в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го увеличилась на 37%. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

— Одним из факторов роста стало активное внедрение новых форматов привлечения зрителей. Например, спектакли-променады, театрализованные концерты, открытые интерактивные экскурсии, — рассказал директор театра Камала, руководитель проектного офиса всей театральной отрасли Татарстана Ильфир Якупов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Чаще всего жители республики ходили в театр Камала и театр Качалова (оба — свыше 41 тысячи платных посещений), театр оперы и балета (более 33 тысяч) и театр кукол «Экият» (свыше 32 тысяч).

За три первых месяца текущего года татарстанские театры продали по Пушкинской карте 64 557 билетов. Наибольший интерес у молодежи вызвали театр Качалова (свыше 13 тысяч билетов), театр Камала (почти 11 тысяч), Казанский ТЮЗ, Альметьевский театр (оба — свыше 6 тысяч), а также театр Тинчурина и Буинский театр (оба — порядка 5 тысяч).

Вчера Минкультуры Татарстана сообщило, что по итогам первого квартала текущего года в республике посещаемость музеев увеличилась на 17,8% по сравнению с тем же периодом 2021-го.

В апреле для школьников и студентов Казани создали telegram-канал о событиях, которые можно посетить по «Пушкинской карте».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьКультура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:27
    То-то по соцсетям стали рассылать приглашения в театр. Раньше язык за замком был. Я думал туда народ вообще не ходит, раз занимаются рассылкой. Ан нет, ошибся. Это у них такие новые методы.
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