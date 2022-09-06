Владимир Путин проводит заседание Госсовета России по развитию туризма — в нем участвует Рустам Минниханов

Фото: скриншот трансляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в заседании президиума Государственного совета России по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях во Владивостоке. Заседание проводит президент страны Владимир Путин.

скриншот трансляции

В расширенном заседании президиума Госсовета России принимают участие федеральные министры, главы регионов субъектов. В первом выступлении глава Ростуризма Зарина Догузова предложила запустить электронную визу для въезда иностранных туристов в Россию. Другая важная тема — возрождение судоходства по реке Волга в рамках проекта «Великий Волжский путь».

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Ростуризма Зариной Догузовой на полях Восточного экономического форума. Они обсудили вопросы и перспективы развития туристической отрасли республики.

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Луиза Игнатьева