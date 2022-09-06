Спад ВВП России по итогам этого года может составить 2,9%

Спад ВВП России по итогам этого года может составить 2,9%, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития страны Максима Решетникова.

— Наш базовый сценарий предполагает относительно небольшой спад в этом году, возврат к росту в конце этого — начале следующего года. Учитывая высокую базу этого года, статистически по следующему году мы будем иметь небольшое снижение. <…> Мы устойчиво выходим на рост в 2023—2024 годах и дальше двигаемся по траектории, и выходим после 2026 года на трехпроцентную траекторию, — сказал он.

Решетникова отметил, что в 2030 году ведомство в базовом сценарии ожидает роста ВВП России на 17% по отношению к 2021 году. По итогам 2023 года за счет высокой базы первого полугодия 2022 года ВВП в базовом сценарии снизится на 0,9%. За этот период объем инвестиций вырастет на 30%, объем реальных располагаемых денежных доходов — на 20%, заключил министр.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня утром «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что ВВП России к 2030 году может превысить уровень 2021 года на 17% в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация».

По словам источника, такой прогноз дал сам глава Минэкономразвития. Также эту информацию подтвердил еще один близкий к правительству источник газеты. По данным второго, предполагалось, что в 2024—2025 годах рост российской экономики составит 2,6% и далее по нарастающей ближе к 3%.



В конце августа сообщалось, что в России спад ВВП замедлился до 4,3% в июле в годовом выражении после 4,9% в июне. Снижение в январе — июле составило 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



— По оценке Минэкономразвития России, в июле снижение ВВП замедлилось до 4,3% год к году после 4,9% год к году в июне.

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Максим Кокунин