Снижение ВВП в России замедлилось до 4,3%

В России спад ВВП замедлился до 4,3% в июле в годовом выражении после 4,9% в июне. Снижение в январе — июле составило 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказано в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике».



— По оценке Минэкономразвития России, в июле снижение ВВП замедлилось до 4,3% год к году после 4,9% год к году в июне, — указано в документе.

Инфляция в России замедлилась в годовом выражении до 14,31% на 29 августа с 14,6% неделей ранее. С 23 по 29 августа 2022 года темпы снижения цен сохранились на уровне прошлой недели, опустившись на -0,16%.



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Маргарита Головатенко