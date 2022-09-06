«Ведомости»: ВВП России к 2030 году может превысить показатель 2021 года на 17%

Фото: Анна Сейтумерова

ВВП России к 2030 году может превысить уровень 2021 года на 17% в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

По его словам, такой прогноз дал сам глава Минэкономразвития. Также эту информацию подтвердил еще один близкий к правительству источник газеты. По данным второго, предполагалось, что в 2024—2025 годах рост российской экономики составит 2,6% и далее по нарастающей ближе к 3%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце августа сообщалось, что в России спад ВВП замедлился до 4,3% в июле в годовом выражении после 4,9% в июне. Снижение в январе — июле составило 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



— По оценке Минэкономразвития России, в июле снижение ВВП замедлилось до 4,3% год к году после 4,9% год к году в июне.



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Максим Кокунин