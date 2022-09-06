Верховный суд Татарстана отменил приговор по зарплатной афере бухгалтеров спортвуза

Как стало известно «Реальному времени», две уволенные сотрудницы Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма вновь окажутся на скамье подсудимых по обвинению в афере на 42 млн рублей. Ранее Кировский райсуд наказал дам условными сроками, однако потерпевший вуз обжаловал результат процесса в части размера ущерба, и Верховный суд Татарстана отменил приговор.



По данным источников «Реального времени», одной из причин решения апелляционной инстанции стала процессуальная ошибка — в райсуде забыли подписать протокол одного из заседаний.

Напомним, в хищении средств вуза обвинили экс-начальника вузовского отдела по расчету с персоналом Эльвиру Манихову и ее бывшую подчиненную Валентину Пилину. Еще на следствии они признались в аферах с завышением зарплат и стипендий в программе «1С» и последующими коррективами во внутренней расчетной базе после перечисления денег казначейством. Разницу от излишне начисленных зарплат и стипендий фигурантки выводили на свои счета.

Фото: mon.tatarstan.ru

Общий ущерб от действий бухгалтеров в МВД и вузе оценили в 41,9 млн рублей. В прениях сторона обвинения запрашивала для фигурантов реальные сроки в колонии общего режима. Суд ограничился условными: 4 года с таким же испытательным сроком Маниховой, 3 года — Пилиной. При этом суд постановил взыскать с осужденных лишь те средства, что поступили на личные счета аферисток, за вычетом налогов и страховых взносов с заведомо завышенных чужих зарплат. С учетом уже погашенного Пилину обязали выплатить около 9 млн рублей, а Манихову — 15 млн.

Юристы потерпевшего вуза с этим не согласились. Дело будет рассмотрено повторно Кировским райсудом Казани.