В Казани огласили приговор бухгалтерам спортвуза за хищение 42 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Условными сроками наказал накануне Кировский райсуд Казани уволенных сотрудниц Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма. Экс-начальника вузовского отдела по расчету с персоналом Эльвиру Манихову приговорили к 4 годам лишения свободы с таким же испытательным сроком, ее бывшая подчиненная Валентина Пилина получила на год меньше, сообщили «Реальному времени» участники процесса.



В прениях гособвинитель Михаил Житлов просил для обеих по 4 года колонии общего режима, а еще поддержал гражданский иск вуза к фигуранткам — на всю сумму ущерба за минусом уже возвращенных 5 млн рублей. Общий размер похищенного с 2017 года в вузе и МВД оценили в 41,9 млн рублей.

Подсудимые просили дать им возможность исправиться на воле. Еще на следствии они признали свою причастность к аферам с завышением зарплат персонала в программе «1С» и последующими коррективами во внутренней расчетной базе после перечисления денег казначейством. В суде фигурантки и их адвокаты настаивали на снижении суммы ущерба, треть которого составили... налоги и страховые взносы, перечисленные с завышенных зарплат в бюджет.

Суд с доводами защиты частично согласился. И взыскал в пользу вуза лишь те средства, что поступили на карточки самих аферисток из бухгалтерии. С учетом уже погашенных сумм Пилиной предстоит выплатить около 9 млн рублей, а Маниховой — 15 млн.

Представители потерпевшего спортвуза намерены обжаловать приговор.