Основные работы по благоустройству Голубых озер начнут в следующем году

Основные работы по благоустройству Голубых озер планируется начать в следующем году. Об этом «Реальному времени» рассказала руководитель департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

— Среди приоритетов этого года — берегоукрепительные работы у Хрустального водопада. Мы приступили к ним уже в мае, чтобы избежать слияния Голубых озер с Казанкой, из-за того, что перемычка, разделяющая озеро от русла реки, размывается. По окончании этих работ мы перейдем к первой очереди и будем делать все необходимое, чтобы в следующем году спокойно приступить к основному благоустройству с созданием павильонов и пешеходных связей, — объяснила она.

Фото: Максим Платонов

Наиля Зиннатуллина напомнила, что работа на Большом Голубом озере проходит в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана». Проект входит в Стратегию развития Казанки, по которой в столице Татарстана появится крупнейшая экосистема прибрежных парков в стране.

Напомним, концепцию создания туристского кластера «Зеркала Татарстана» бурно обсуждали в сентябре 2020-го. Тогда проект помощника президента республики Наталии Фишман-Бекмамбетовой только вышел в финал Всероссийского конкурса АСИ по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма, до победы в народном голосовании с 18 476 лайками ему оставалось чуть больше месяца.

Главной целью проекта называется разгрузка Голубых озер, на территории которых и расположится ТРК «Зеркала Татарстана». Сделать это планируется за счет создания инфраструктуры для экотуризма на близлежащих землях: прокладки пеших троп, веломаршрутов и развития событийного направления. Кластер охватит не только земли вокруг Голубых озер, но и часть Авиастроительного района Казани, Семиозерского монастыря и санатория «Крутушка». Кроме того, он затронет небольшой кусочек Высокогорского района — село Шигали и поселок Озерный.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».