Правительство России объявило о запуске промышленной ипотеки

В России запускают промышленную ипотеку — предполагается, что новый инструмент позволит бизнесу получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости, сообщил вице-премьер Михаил Мишустин.



— Мы рассчитываем, что такой инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений — но это, как правило, весьма затратная часть сметы — поддержать интерес к расширению производства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест, — сказал он.

В середине августа правительство решило бессрочно продлить программу льготного кредитования «Сельская ипотека» по ставке 3%.

Фото: realnoevremya.ru

Также в прошлом месяце президент России Владимир Путин поручил расширить ипотечную программу поддержки строительства гражданами индивидуальных домов. В целях развития индивидуального жилищного строительства поручено представить предложения по расширению ипотечной программы по самостоятельному строительству гражданами объектов ИЖС.



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Маргарита Головатенко