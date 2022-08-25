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Президент России поручил расширить ипотечную программу поддержки строительства индивидуальных домов

18:22, 25.08.2022
Президент России поручил расширить ипотечную программу поддержки строительства индивидуальных домов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин поручил расширить ипотечную программу поддержки строительства гражданами индивидуальных домов, сказано на сайте Кремля.

В целях развития индивидуального жилищного строительства поручено представить предложения по расширению ипотечной программы по самостоятельному строительству гражданами объектов ИЖС.

Российские субъекты поручено наделить правом устанавливать возможность предоставления земельных участков для целей ИЖС с обязательством построить жилой дом и зарегистрировать на него права.

Фото: kremlin.ru

В апреле этого года премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что льготная ипотека в России побила почти все рекорды. В 2021 году выдали 1,9 млн ипотечных кредитов на общую сумму 5,7 триллиона рублей.

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Маргарита Головатенко
НедвижимостьОбщество

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