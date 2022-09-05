Главное о коронавирусе на 5 сентября: отличия COVID-19 в новую волну, в России пока не будет новых ограничений

В Татарстане снизилось число госпитализаций с коронавирусом

За последние сутки в Татарстане выявлено 514 случаев заражения коронавирусом. На 5 сентября общее количество инфицированных в республике достигло 159 682. Выздоровели за весь период 151 223 человек, за минувшие сутки — 78. Всего скончался 2 001 татарстанец, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 35 человек.

В Татарстане с 29 августа по 4 сентября выявили 2 548 случаев заражения коронавирусом. Это почти в 2,35 раза больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Фото: Максим Платонов

С 29 августа по 4 сентября в Татарстане положили в больницу 598 пациентов с коронавирусом. Это на 6% меньше, чем за предыдущую неделю — с 22 по 28 августа в Татарстане госпитализировали 636 человек.



Анна Попова: коронавирус стал сезонным заболеванием

За последние сутки в России выявили 41 690 новых случаев коронавируса, выздоровели 30 703 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 771 113 человек, а выздоровевших — до 18 777 401. За сутки болезнь унесла жизни 76 россиянин. За весь период в России от коронавируса умер 384 787 человек.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса в России не требуется: «Если мы не увидим нового варианта коронавируса, то, скорее всего, никаких других ограничительных мероприятий мы вводить не будем».

Также она выразила мнение, что есть все предпосылки для того, чтобы коронавирус стал сезонным заболеванием. По словам Поповой, самым распространенным штаммом коронавируса является «омикрон». «Он настолько распространен в мире, что буквально несколько дней назад ВОЗ признала дельта-штамм уже не вызывающим особых опасений, потому что его присутствие в человеческой популяции на земном шаре стало очень маленьким».

Фото: Максим Платонов

Санкт-Петербург, Московская область и Москва прошли пиковые значения по COVID-19, сообщила Попова. В целом ситуация следующая: 66 субъектов России демонстрируют рост по итогам прошедшей недели, в двух субъектах стабильная ситуация, в 17 идет снижение. В целом, как заявила глава Роспотребнадзора, в России замедляются темпы роста заболеваемости по коронавирусу.

Анна Попова также высказалась о коллективном иммунитете в России: «Уже сегодняшняя история — достаточно успешное преодоление в течение 5 недель подъема, вызванного новыми подвариантами «омикрона», показывает, что коллективный иммунитет у нас достаточно высокий».

Программу президента России Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) построили с учетом антиковидных мер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков: «Естественно, учитывается эпидемиологический фон при подготовке и проведении форума. Все меры предосторожности будут приниматься, особенно в том, что касается президента».

Фото: kremlin.ru

В России впервые с начала марта за неделю выявили более 300 тыс. заболевших коронавирусом, подсчитал ТАСС. Также с 29 августа по 4 сентября штаб зафиксировал 628 летальных исходов, это максимум с конца мая.

Препарат от коронавируса «МИР-19» Федерального медико-биологического агентства России может поступить в аптеки осенью. Как сообщила главный специалист по внешним коммуникациям СПбНИИВ ФМБА России Вера Еремеева, сейчас идет третья фаза клинических исследований по сокращению сроков применения лекарства с 14 до 7 дней.

Врачи рассказали об отличиях заболеваемости коронавирусом в новую волну. Так, симптомы схожи с заболеванием ОРВИ, а пневмония и бронхит стали встречаться реже. При этом вирус стал более заразным, он «пробивает наши иммунные барьеры даже при наличии иммунитета к «омикрону».

Фото: Максим Платонов

А вирусолог Петр Чумаков заявил, что шестая волна коронавируса в России проходит на фоне распространения двух сублиний «омикрона» BA.4 и BA.5 и на спад она будет идти примерно месяц: «По стране будет снижаться, но это будет чуть-чуть дольше. Будет длинный хвост из-за отдаленных регионов, в которых еще ничего не начиналось. Волна, может быть, и на октябрь зайдет», — отметил он.

В Никарагуа заявили, что «Спутник V» снизил в стране уровень смертности от коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 604 393 524 раза, 6 495 433 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (94 748 404). На второй строчке — Индия (44 462 445), на третьей — Франция (34 780 903), на четвертой — Бразилия (34 456 145), на пятой — Германия (32 247 828).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 047 498). За ними следуют Бразилия (684 262), Индия (528 007), Россия (376 918, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 622).



За время пандемии было сделано 12 153 193 363 инъекции вакцин против коронавируса.

В Никарагуа заявили, что «Спутник V» снизил в стране уровень смертности от коронавируса. Как сообщил министр финансов и государственного кредита страны Иван Акоста, ситуация с пандемией «идет достаточно хорошим образом».

Как подсчитал ТАСС, число случаев коронавируса в мире в августе увеличилось на 25 млн — это примерно на 5 млн меньше показателей июля. Таким образом, заболеваемость COVID-19 снизилась впервые с мая.

Фото: Максим Платонов

На Украине сообщили о начале новой волны коронавируса. «Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных. Например, за прошедшую неделю это было 9,1 тыс., сейчас это 11,5 тыс., у которых был диагностирован COVID-19 и заболевших», — сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Власти Китая призвали жителей отказаться от путешествий в праздничный период из-за COVID-19. Гражданам, которые переезжают из одного населенного пункта в другой, рекомендовали не собираться вместе и воздержаться от появления в общественных местах в течение семи дней.

Дарья Пинегина