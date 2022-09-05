В Татарстане на подъезде к Сокурам образовалась пробка почти в 5 км

Фото: «Яндекс.Карты»

В Лаишевском районе Татарстане около села Сокуры образовалась длинная пробка. Она растянулась почти на 5 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты»

Затор образовался по направлению движения в Казань. Пробка заканчивается рядом с Покровской церковью.

В Казани этим утром пробки наблюдаются на Мамадышском тракте, проспекте Победы, ул. Космонавтов и других. Затор длиной более чем в 1 км образовался на Горьковском шоссе.

Скриншот «Яндекс.Карты»

В целом по городу ситуация на дорогах оценивается в 4 балла. Пробки наблюдаются в центре Казани, в том числе на ул. Пушкина, Астрономической и в Щербаковском переулке.

В минувшие выходные пробка почти в 10 км образовалась на трассе М-7. Затруднение движения наблюдалось и на улице Залесной.



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Татьяна Демина