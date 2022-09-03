В Татарстане на участке трассы М-7 растянулась пробка на 10 километров
В Татарстане на трассе М-7 образовался десятикилометровый затор. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Пробка растянулась возле поселков Осиново и Новониколаевский, а также Новой Туры. Она начинается от 786 км и заканчивается на 796 км трассы М-7. На 790-м к дороги произошла авария.
В Казани затруднение движения наблюдается на улице Залесной.
Напомним, пробки на данном участке образуются регулярно из-за постоянных дорожных работ. Так, например, 12 августа в этом же месте образовался семикилометровый затор.
Накануне в Верхнеуслонском районе Татарстана на участке трассы М-7 возле деревни Гаврилково также растянулась пробка длиной в 4 километра. Затор на этом участке трассы наблюдается регулярно. Затруднение движения связано с дорожными работами, и временами пробка может достигать длины в 10 километров, как это было в начале августа.
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