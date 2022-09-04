Средний размер пенсии в Татарстане составил 18 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На 1 июля 2022 года средний размер назначенной месячной пенсии в Татарстане составил 18 079 рублей. Такие данные приводит Татарстанстат со ссылкой на сведения отделения Пенсионного фонда России по РТ.

По сравнению с аналогичной датой прошлого года средний размер назначенной месячной пенсии в республике вырос почти на 17%. На 1 июля 2021-го он оценивался в 15 475 рублей.

На 1 января 2022 года в Татарстане средний размер назначенной месячной пенсии составлял 16 594 рубля. За полугодие он вырос на 9%.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в июле правительство России выделило дополнительные 10 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров в регионах. Их направили на поддержку более чем 1 миллиона человек.



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Татьяна Демина