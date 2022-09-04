Татарстан — один из лидеров в России по привлечению иностранных трудовых мигрантов в экономику

В экономику Татарстана привлечено 1,7% от общего числа зарегистрированных в России иностранных трудовых мигрантов. По этому показателю республика является одним из лидеров, следует из данных Росстата.

Показатель в 1,7% также в Ханты-Мансийском автономном округе. Вместе с ним Татарстан делит девятую строчку.

Лидером по привлечению иностранных трудовых мигрантов в экономику стала Москва — 26,3%. На втором месте Московская область — 14,3%, на третьем — Санкт-Петербург (11,8%). Следом идут Ленинградская область (3,6%), Краснодарский край (2,7%), Свердловская область (2,7%), Новосибирская (1,9%) и Иркутская (1,8%) области.

Фото: realnoevremya.ru

Численность иностранных граждан, имевших действующее разрешение на работу в России, на конец первого полугодия составила 63,4 тыс. человек. Из них 13 тысяч иностранцев получали разрешение на работу в апреле — июне.



В начале года в казанском Кремле заявили о необходимости увеличения численности мигрантов на строительных площадках Татарстана, «чтобы загрузить строительный рынок этими рабочими силами». «Это тот ресурс, на который мы опираемся», — добавила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.



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Татьяна Демина