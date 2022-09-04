Главное о коронавирусе на 4 сентября: Россия и Таджикистан признали COVID-сертификаты, рост заболеваемости

Фото: Максим Платонов

Заболеваемость COVID-19 в Татарстане продолжает расти

За последние сутки в Татарстане выявлен 481 случай заражения коронавирусом. На 4 сентября общее количество инфицированных в республике достигло 159 168. Выздоровели за весь период 151 145 человек, за минувшие сутки — 64. Всего скончался 2 001 татарстанец, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 66 человек.

В Казани вакцина от коронавируса «Спутник V» доступна лишь в пяти районах — Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Московском и Ново-Савиновском. Она отсутствует в Советском и Приволжском районах, следует из данных чат-бота «Вакцинация Казань».

Фото: Максим Платонов

В Татарстане продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Утром 3 сентября оперштаб сообщил о 439 новых случаях заражения. Это на 11,7% больше, чем за предыдущие сутки.

Риски заражения «омикроном» у лиц с ослабленным лимфоэпителиальным кольцом

За последние сутки в России выявили 48 042 новых случая коронавируса, выздоровели 35 732 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 729 423 человек, а выздоровевших — до 18 746 698. За сутки болезнь унесла жизни 87 россиян. За весь период в России от коронавируса умерло 384 711 человека.

Правительство России по предложению Минздрава и по согласованию с МИД страны одобрило соглашение с Таджикистаном о признании сертификатов вакцинации от коронавируса. Кабмины государств обменялись нотами соглашения.

Люди, у которых ослаблено лимфоэпителиальное кольцо, наиболее подвержены риску заражения омикрон-штаммом, предупредил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. По его словам, дело в местном иммунитете, из-за ослабления которого появляются хронические лор-заболевания, такие как хронический риносинусит, тонзиллит, фарингит, ларингит.

Фото: Максим Платонов

Коронавирусный индекс, он же Covindex, с 22 по 28 августа упал на 2,6 пункта, достигнув 100,8 пункта. Снижение происходит шестую неделю подряд. Covindex отражает ситуацию с потреблением наиболее востребованных товаров у жителей России на фоне пандемии коронавируса. Речь идет об антисептиках, одноразовых перчатках, медицинских масках, кусковом мыле, туалетной бумаге, лимонах и гречке.

Если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, в России могут вернуть масочный режим в местах скопления людей и в центрах оказания госуслуг, предупредил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов. Он порекомендовал надевать маски в тех местах, где есть «большой поток людей».

Фото: Максим Платонов

Более 12,1 миллиарда инъекций вакцин против COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 9.20 (мск) заразились 604 020 824 раз, 6 494 352 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (94 742 293). На второй строчке — Индия (44 456 535), на третьей — Франция (34 780 903), на четвертой — Бразилия (34 456 145), на пятой — Германия (32 247 828).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 047 497). За ними следуют Бразилия (684 262), Индия (527 991), Россия (376 832, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 572).

За время пандемии в мире сделано 12 149 706 044 инъекции вакцин против коронавируса. Из них за последние 28 дней — 142 530 337, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Фото: Максим Платонов

В Аргентине зафиксировали два новых случая пневмонии неизвестного происхождения. Всего их насчитывается 11. Одним из заразившихся стал 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ.

Татьяна Демина