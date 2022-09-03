Оборот розничной торговли в Татарстане составил 684 млрд рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

По итогам семи месяцев этого года оборот розничной торговли в Татарстане составил 684 млрд рублей. Такие данный приводит Татарстанстат.

Так, в сопоставимых ценах к уровню января — июля прошлого года он составил 97,3%. Кроме того, к июлю 2021 года — 97,2%, а июню 2022 года — 102,9%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, по итогам первого полугодия оборот розничной торговли в Татарстане составил 581 млрд рублей. Из них большая часть — почти 315 млрд — пришлась на непродовольственные товары.

Согласно подсчетам Татарстанстата, в сопоставимых ценах к прошлогоднему аналогичному периоду оборот розничной торговли в республике в январе — июне этого года составил 97,3%. При этом в абсолютных цифрах он вырос почти на 14%.

Оборот непродовольственных товаров в рознице в сопоставимых ценах к первому полугодию 2021 года составил 93,4%. В абсолютном выражении он вырос почти на 8,3%.

Оборот продуктов питания, в том числе напитков и табачных изделий в сопоставимых ценах вырос на 2,5%. В абсолютных цифрах он подрос почти на 21,2%, достигнув 266,1 млрд рублей.



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Максим Кокунин