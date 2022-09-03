В Татарстане выросло производство яиц

Фото: Максим Платонов

В Татарстане по итогам января — июля 2022 года зафиксировано увеличение производства яиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Татарстанстат.

За семь месяцев 2022 года в республике произвели 688,6 миллионов яиц. Это на 3,5% больше, чем за январь — июнь прошлого года.

По производству яиц Татарстан находится на третьем месте среди регионов Приволжского федерального округа. Так, на первом месте находится Мордовия — 876,2 миллиона, а на втором — Пермский края (777,5 миллионов). В топ-5 также входят Нижегородская область (586,9 млн) и Башкирия (536,8 млн).

Фото: Максим Платонов

В августе сообщалось, что в хозяйствах всех категорий Татарстана в январе — июне 2022 года производство яиц выросло на 1,6% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

— Яйценоскость кур-несушек выросла на 1,9% и составила 158 штук яиц, — говорится в отчете Татарстанстата за первое полугодие 2022-го.

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Максим Кокунин