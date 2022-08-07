В Татарстане выросло производство молока и яиц

Фото: Максим Платонов

В хозяйствах всех категорий Татарстана в январе — июне 2022 года производство молока и яиц выросло на 1,6% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Такие данные приводит Татарстанстат.

За первые шесть месяцев этого года в сельскохозяйственных организациях республики на одну корову надоено в среднем 3 544 кг молока. Это на 5,8% больше показателя января — июня 2021-го.

Фото: Максим Платонов

— Яйценоскость кур-несушек выросла на 1,9% и составила 158 штук яиц, — говорится в отчете Татарстанстата за первое полугодие 2022-го.

Вместе с этим в республике зафиксировано небольшое уменьшение производства скота и птицы на убой (в живом весе). Оно сократилось на 0,7%.

Увеличение производства молока и яиц в республике зафиксировали и по итогам января — мая. По данным Татарстанстата, за первые пять месяцев 2022 года произвели 624,5 миллиона яиц и 793,8 тысячи тонн молока.



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Татьяна Демина