С 1 сентября в альметьевской школе «Адымнар» обучается около 800 детей

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Альметьевск посетил новый полилингвальный комплекс «Адымнар», расположенный по ул. Рината Галеева, 20. Школа начала работать с 1 сентября этого года, и сейчас в ней обучаются около 800 детей, сообщает пресс-служба главы республики.

Она стала уже шестой по счету среди полилингвальных комплексов «Адымнар» в Татарстане. Концепция комплекса предполагает обучение на русском, татарском и английском языках. Строительство образовательного учреждения в микрорайоне «Алсу» начали год назад — в сентябре 2021 года.

Рустаму Минниханову продемонстрировали учебные классы, столовую, бассейн и другие помещения. Президент Татарстана пообщался с детьми и учителями, а также поздравил всех с началом нового учебного года.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, открытие школы состоялось 1 сентября. В церемонии принял участие первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.

Основное здание школы состоит из учебного и административного блоков, медицинских помещений, столовой на 430 мест, актового зала на 500 мест, библиотеки, гардероба, спортивного блока. Она рассчитана на 1 224 ученика в смену.

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Максим Кокунин