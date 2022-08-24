В Нижнекамске на Дне нефтяника выступит Нюша

Хедлайнером Дня нефтяника, который пройдет 3 сентября в Нижнекамске, станет Нюша, сообщает мэрия города.

Праздничные мероприятия пройдут сразу на трех площадках: в парках «Солнечная поляна» и «Семья», а также в сквере им. Лемаева. Они начнутся в 10 утра, а завершатся 22.00 праздничным салютом.

Кроме Нюши, на праздничном концерте, который начнется в 16.00, перед жителями города выступят Фирдус Тямаев, Натали, группа «Плазма», Наталья Гулькина и многие другие.

«День работников нефтяной и газовой промышленности» — профессиональный праздник, который отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября согласно указу Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Всесоюзного Дня работников нефтяной и газовой промышленности» от 28 августа 1965 года. В то время, являясь административными единицами страны все Советские республики отмечали этот праздник вместе, но после перестройки и распада СССр ситуация изменилась. Обретя независимость, некоторые постсоветские регионы перенесли этот праздник на другой день, некоторые изменили его название, а некоторые и вовсе его упразднили.

В прошлом году на День нефтяника в Нижнекамске выступали ансамбль песни и танца «Нардуган», Данир Сабиров, группа «Оммаж».



Напомним, 30 августа в Татарстане также будет отмечаться День республики. Хедлайнером этого в Казани станет группа Uma2rman. Праздничный концерт, который начнется в 17.00 и завершится в 22.00, пройдет у Центра семьи «Казан». Кроме Uma2rman на сцене выступят Филюс Кагиров и молодой исполнитель Ваня Дмитриенко. Концертная программа завершится праздничным салютом.



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Максим Кокунин