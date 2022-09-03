В Альметьевске открылась школа искусств

Фото: пресс-служба Президента РТ

В Альметьевске открылась школа искусств. В торжественном открытии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Хотел бы поблагодарить Наиля Ульфатовича Маганова и компанию «Татнефть» за реконструкцию этого объекта, — сказал он.

Работы по реконструкции четырехэтажного здания начали в 2021 году. Учебное заведение включает в себя классы скульптуры, художественной фотографии, ИЗО, класс компьютерной графики, истории искусства и другие, сообщает пресс-служба президента Татарстана. Занятия в школе организованы не только для детей — есть группы для взрослых.

Напомним, 1 сентября в Альметьевске открылась школа «Адымнар». В церемонии принял участие первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.

В «Адымнар» в Альметьевске сформировали 32 класса с 773 учениками. Основное здание школы состоит из учебного и административного блоков, медицинских помещений, столовой на 430 мест, актового зала на 500 мест, библиотеки, гардероба и спортивного блока.



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Максим Кокунин