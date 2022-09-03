В Татарстане задержали мужчину, на даче которого обнаружено 400 грамм наркотиков

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В Татарстане полицейские задержали ранее судимого 40-летнего жителя села Усады, у которого во время обыска в садовом доме были обнаружены 400 грамм наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что изъятые вещества являются наркотическими, а именно — в газетной бумаге хранилось 149,5 грамма марихуаны, а в мусорных пакетах 255,5 грамма конопли.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту ОМВД России по Высокогорскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Вчера сообщалось, что на стационарном посту полиции «Малиновка» инспекторы ГИБДД по Казани остановили автомобиль под управлением 21-летнего жителя Новосибирска. В ходе досмотра полицейские изъяли около 5 килограмм наркотиков.

При проверке документов водитель стал заметно нервничать. При досмотре автомобиля в багажнике обнаружили сверток с неизвестным веществом. Результат экспертизы показал, что это наркотик синтетического происхождения массой 4 883,5 грамма.

Задержанный рассказал, что в начале года в одной из соцсетей искал работу. Спустя несколько дней с ним связался потенциальный работодатель и предложил подработку перевозчиком груза, на что мужчина согласился. В обязанности входило забрать несколько свертков в одном из лесопарков Москвы и перевезти в Новосибирск.

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Максим Кокунин