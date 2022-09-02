Автоинспекторы Казани изъяли около 5 килограмм наркотиков у жителя Новосибирска

На стационарном посту полиции «Малиновка» инспекторы ГИБДД по Казани остановили автомобиль под управлением 21-летнего жителя Новосибирска. В ходе досмотра полицейские изъяли около 5 килограмм наркотиков, сообщает пресс-служба МВД.

При проверке документов водитель стал заметно нервничать. При досмотре автомобиля в багажнике обнаружили сверток с неизвестным веществом. Результат экспертизы показал, что это наркотик синтетического происхождения массой 4 883,5 грамма.

Задержанный рассказал, что в начале года в одной из соцсетей искал работу. Спустя несколько дней с ним связался потенциальный работодатель и предложил подработку перевозчиком груза, на что мужчина согласился. В обязанности входило забрать несколько свертков в одном из лесопарков Москвы и перевезти в Новосибирск.

По данному факту возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Фото: МВД по РТ

В середине августа на въезде в Казань сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, перевозившего 2,4 кг наркотиков. Когда инспекторы остановили автомобиль Kia, пассажир 1991 года рождения стал заметно нервничать при проверке документов. В ходе досмотра его вещей изъяли свертки с метамфетамином.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин