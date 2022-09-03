Казанцы смогут привиться от COVID-19 интраназальным способом с 5 сентября

С 5 сентября жители Казани смогут вакцинироваться от COVID-19 интраназальным способом, то есть путем распыления вакцины в носу. Об этом сообщают власти города.

Вакцинироваться интраназальным способом можно будет в поликлиниках по месту жительства и в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Южный». Кроме того, разрешается одновременная вакцинация от коронавируса и от гриппа.

Введение интраназальным способом врачи рекомендуют взрослым при повторной вакцинации. В качестве препарата также используется «Спутник V», который вводится двумя компонентами с интервалом в три недели. Противопоказания к вакцинации — симптомы ОРВИ и обострение хронических заболеваний.

Фото: Минздрав Татарстана

Вчера в Минздраве Татарстана сообщили о закупке атомайзеров. Это спецнасадки на шприц, с помощью которых «Спутник V» можно вводить интраназально в нос:

— Атомайзеры помогают распылять препарат в носоглотке. С их помощью будут вводить двухкомпонентную вакцину, прививка, как и прежде будет делаться с интервалом в две недели. По мнению врачей, назальная вакцина является оптимальной при ревакцинации. Для первичной вакцинации против коронавирусной инфекции рекомендуется использовать «Спутник V» инъекционно.

В носоглотку препарат ввести гораздо легче и безболезненней, чем делать инъекцию, подчеркнули в Минздраве, а эффект от интерназальной прививки обеспечен: она создает иммунную защиту на слизистой носоглотки, которая служит воротами для инфекции.



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Максим Кокунин