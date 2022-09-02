В России зарегистрировали 50 952 случая заражения COVID-19

Фото: Максим Платонов

В России выявили 50 952 случая COVID-19 за сутки. Общее число заболевших достигло 19 629 682, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Госпитализировали за сутки 3 726 человек, выздоровели — 37 012 россиян. С начала пандемии от инфекции вылечили 18 672 586 пациентов.

Умер от COVID-19 91 человек за сутки. Всего от коронавируса в России умерли 384 532 жителя.

стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин