Главное о коронавирусе на 2 сентября: риск появления нового штамма в Китае, усиление антиковидных мер перед ВЭФ

Число новых случаев в Татарстане приближается к 400

За последние сутки в Татарстане выявлено 393 случая заражения коронавирусом. На 2 сентября общее количество инфицированных в республике достигло 158 248. Выздоровели за весь период 150 997 человек, за минувшие сутки — 43. Всего скончался 2 001 татарстанец, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 128 человек.

Разработчики российской вакцины «Бетувакс» завершили клинические исследования I—II фазы



За последние сутки в России выявили 50 952 новых случая коронавируса, выздоровели 37 012 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 629 682 человек, а выздоровевших — до 18 672 586. За сутки болезнь унесла жизни 91 россиянина. За весь период в России от коронавируса умер 384 532 человек.

В Приморье усилят антиковидные меры на время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ). Так, рекомендовано использовать маски и организовать их выдачу посетителям, а также проводить обработку помещений.

Фото: realnoevremya.ru

Между тем, в регионе зафиксировали снижение уровня заболеваемости COVID-19 впервые с начала июля — за последние шесть дней оно составило 14,6%.

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Бетувакс» завершили клинические исследования I—II фазы. «Полученные результаты подтвердили высокую иммуногенность, безопасность и хорошую переносимость новой рекомбинантной вакцины», — сообщили в пресс-службе группы «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), в которую входит компания «Бетувакс».

Фото: пресс-служба Института стволовых клеток человека

Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью «Известиям» заявил, что новый штамм коронавируса может зародиться в Китае после того, как эта страна ослабит антиковидные ограничения: «На мой взгляд, появление нового штамма коронавируса, который придет на смену «омикрону», в текущих условиях маловероятно. Тем не менее у нас есть Китай, где полтора миллиарда людей фактически не переболели ковидом. Это огромная ресурсная база для коронавируса, за счет которой можно эволюционировать».

В Крыму не планируют возобновлять ограничительные меры по коронавирусу. При этом там сейчас наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

В Аргентине от неизвестной болезни умерли три пациента за несколько дней

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 603 712 320 раз, 6 497 467 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (94 649 523). На второй строчке — Индия (44 442 507), на третьей — Франция (34 764 504), на четвертой — Бразилия (34 429 853), на пятой — Германия (32 218 483).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 047 006). За ними следуют Бразилия (683 965), Индия (527 932), Россия (376 653, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 536).



За время пандемии было сделано 12 141 427 542 инъекции вакцин против коронавируса.

Власти провинции Тукуман в Аргентине выявили еще три случая пневмонии неизвестного происхождения, от которой умерли уже три человека.

Фото: Максим Платонов (архив)

Профильный комитет Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) рекомендовал разрешить применение для ревакцинации особых формул вакцины Spikevax американской компании Moderna и вакцины Comirnaty от Pfizer и BioNTech, способных защитить от омикрон-штамма и от оригинального вируса.



Дарья Пинегина