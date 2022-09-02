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В Татарстане выявили 393 новых случая COVID-19

11:18, 02.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 393 новых случая COVID-19
Фото: Илья Репин

В Татарстане зарегистрировали 393 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 158 248.

Госпитализировали за сутки 128 пациентов, выздоровели — 43 человека. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 150 997 человек.

Умер за весь период 2 001 заболевший. За сутки в Татарстане не зарегистрировано летальных случаев.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 2 сентября читайте в подборке интернет-газеты.

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Максим Кокунин
ОбществоМедицина Татарстан

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