В Татарстане вырос оборот розничной торговли на душу населения

Фото: Максим Платонов

По итогам первого полугодия 2022 года оборот розничной торговли на душу населения в Татарстане составил 149 505 рублей. За январь — май он оценивался в 123 463 рубля.

Среднемесячная зарплата работника, занятого в сфере розничной торговли, за исключением продаж автомобилей, составила 38 135 рублей. Это на 22,8% больше, чем за первое полугодие прошлого года, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, по итогам первого полугодия 2022-го оборот розничной торговли в Татарстане составил 581 млрд рублей. Из них большая часть — почти 315 млрд — пришлась на непродовольственные товары.

Фото: Максим Платонов

Согласно подсчетам Татарстанстата, в сопоставимых ценах к прошлогоднему аналогичному периоду оборот розничной торговли в республике в январе — июне этого года составил 97,3%. При этом в абсолютных цифрах он вырос почти на 14%.



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Татьяна Демина