Зарплаты татарстанских работников в сфере торговли выросли на четверть

Фото: Максим Платонов

В Татарстане по итогам января — мая 2022 года зафиксирован рост среднемесячных зарплат сотрудников сферы торговли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились почти на четверть.

Самую высокую зарплату получают занятые торговлей автотранспортом и мотоциклами, а также их ремонтом — почти 46,4 тыс. рублей. По сравнению с январем — маем она выросла на 25,4%. Такие данные приводит Татарстанстат ко Дню работника торговли, который отмечается сегодня.

Среднемесячная зарплата работников, занятых в сфере ремонта автомобилей и мотоциклов, достигла 41,5 тысячи рублей. По сравнению с январем — маем прошлого года она увеличилась на 24,7%.

В целом среднемесячная зарплата сотрудников, занятых в сфере розничной торговли, за исключением занимающихся торговлей автотранспортом, в Татарстане по итогам января — мая составила 38 тысяч рублей. По отношению к аналогичному периоду 2021-го она выросла на 23%.

Фото: Татарстанстат

По данным Татарстанстата, среднесписочная численность работников, занятых в оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспорта и мотоциклов составляет 138,6 тысячи рублей. Розничной торговлей, которая не связана с продажей машин и мотоциклов, занимаются 63,7 тысячи татарстанцев.

Напомним, по итогам января — мая оборот розничной торговли в Татарстане достиг 479,8 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2021 года он составил 97,8%.



На продукты питания, включая напитки и табачные изделия, в обороте розничной торговли в январе — мае 2022-го пришлось 218 миллиардов рублей. Большая часть в обороте розничной — 261,8 миллиарда рублей — это непродовольственные товары.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина