В Нижнекамске открылся лицей №38 — это первая инженерная школа в районе

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Нижнекамске открылся лицея №38. Это первая инженерная школа в Нижнекамском районе.



В лицей зачислили 1 385 учащихся и сформировали 48 классов. Образовательный процесс будет нацелен на подготовку абитуриентов для Нижнекамского химико-технологического института и высшей школы нефти Альметьевска.



Фото: пресс-служба президента Татарстана

В учебном заведении предусмотрены универсальные кабинеты, учебные кабинеты естественно-научного профиля, медиацентр, пресс-центр, IT-полигон (кабинет конструирования, робототехники, программирования микропроцессорных устройств), универсальные мастерские для технического творчества, универсальная студия музыки и драмы (со студией звукозаписи).

В церемонии открытия учебного заведения принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Также сегодня в Нижнекамске открылся центр развития ребенка — детский сад №100 «Эврика», рассчитанный на 320 мест. На его территории расположены спортивная площадка, 14 смежных прогулочных веранд под скатной кровлей, малые архитектурные формы, колясочная.

Президент Татарстана Рустам Минниханов утром принял участие в открытии полилингвального образовательного комплекса «Адымнар» в Нижнекамске.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина