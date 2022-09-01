В Казани до конца сентября продлили ограничение движения по улице Губкина

В Казани до конца сентября продлили ограничение движения по улице Губкина. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

До 30 сентября для движения частично закрыта проезжая часть возле домов №13 и №25 (корпус 2) по улице Губкина в сторону улицы Космонавтов. Это связано со строительством сетей водоснабжения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце августа в исполкоме города сообщили, что в Казани до середины октября продлевается ограничение движения по местному проезду улицы Большая Крыловка. Это связано с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей. До 15 октября будут частично закрыты проезжая часть и тротуары возле дома №27 по улице Малая Крыловка.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина