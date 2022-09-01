В Челнах сегодня состоится торжественное открытие театра «Мастеровые»

В Набережных Челнах сегодня состоится торжественное открытие русского драматического театра «Мастеровые». В церемонии примут участие президент Татарстана Рустам Минниханов, министр культуры республики Ирада Аюпова, мэр города Наиль Магдеев.

Строительство театра началось в октябре 2020-ого. Зрительный зал вмещает в себя порядка 500 человек, для труппы и приглашенных артистов предусмотрели репетиционный зал на 100 мест. На прилегающей территории расположилась парковка на 71 автомобиль, 9 мест — для маломобильных групп населения.

Фото: gsn.tatarstan.ru

Также сегодня президент Татарстана примет участие в торжественном открытии центра культурного развития в Елабуге. В одноэтажном здании расположился многоцелевой зрительный зал на 197 мест, артистические, костюмерная, кафе на 48 посадочных мест, специализированные классы, танцевальный зал.

Вчера в Набережных Челнах состоялась итоговая проверка строительства Русского драматического театра «Мастеровые».



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Татьяна Леухина