В Набережных Челнах началась итоговая проверка театра «Мастеровые»

В Набережных Челнах началась итоговая проверка строительства Русского драматического театра «Мастеровые», сообщает пресс-служба Госстройнадзора Татарстана.

Отмечается, что надзор объекта со стороны Инспекции ГСН осуществляется с марта прошлого года на основании извещения о начале его строительства. Театр имеет 4 этажа, а его общая площадь составляет 11 611,80 кв. метров.

Согласно проекту, в его здании расположены два зрительных зала: на 500 и 100 мест. Кроме залов для спектаклей, предусмотрены административные помещения, студия звукозаписи, детская комната, фотомастерская, выставочный зал, архив, видеотека и буфет.

Застройщик и технический заказчик — ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана». Генеральный проектировщик — ГУП РТ «Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект». Генеральный подрядчик — ООО «Евростиль».

По окончании этой проверки, при отсутствии замечаний, объекту будет выдано заключение о соответствии проектной документации.

Фото: nabchelny.ru

В прошлую субботу министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что здание драмтеатра «Мастеровые», входящее в госпрограмму «Развитие культуры», готово на 98%.

В конце июля Айзатуллин заявил, что готовность театра «Мастеровые» составляет 90%. До этого, в конце июня, заместитель руководителя исполкома Челнов в части строительства, архитектуры и землепользования Айрат Ганиев сообщал о степени готовности объекта в 80%. Тогда утверждалось, что планируемая дата завершения с открытием объекта — 20 августа.

В марте сообщалось, что театр «Мастеровые» столкнулся с трудностями на фоне санкций. Бюджет объекта вырос, как и цены на стройматериалы, также возникли сложности с поставкой импортного театрального оборудования.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин