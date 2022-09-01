В Казани спрос на репетиторов по китайскому языку вырос на 331%

Спрос на репетиторов по китайскому языку в Казани в августе этого года вырос на 331% по сравнению с предыдущим годом, сообщили «Реальному времени» в «Авито».



Число объявлений от специалистов в этой категории за год в столице Татарстана выросло на 87%. Средняя стоимость одного урока по китайскому языку в Казани составила 700 рублей.

В целом по России школьники стали искать репетиторов по китайскому языку на 114% чаще, общее число предложений от частных репетиторов по иностранным языкам в стране выросло на 30%.

Среди россиян популярным для изучения становится арабский язык — за год вырос на 112%, а объявлений от репетиторов по всей стране стало больше на 61%. Средняя цена одного занятия в столице Татарстана — 500 рублей.

Растет спрос на услуги репетиторов по корейскому и японскому языкам — на 98% и 84% соответственно. Предлагать услуги стали чаще на 48% и 74%. В Казани в среднем за занятие ученик отдаст 600 и 500 рублей.

Средняя цена за одно часовое занятие по всем иностранным языкам по всей стране не менялась с прошлого года и начинается от 600 рублей, что соответствует средней цене занятия в Казани.

Фото: flickr.com

В Казани спрос на услуги репетиторов по всем школьным предметам в сравнении с прошлым годом в августе вырос на 7%. Вместе с этим средняя цена одного занятия не менялась с 2021 года и составила 600 рублей. Все большее число частных преподавателей предлагают свои занятия в онлайн-формате, так как это позволяет учиться в удобное время и из любой точки страны.



В конце июня сообщалось, что количество репетиторов по английскому языку в Казани за последние 3 года увеличилось на 47%.

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Маргарита Головатенко