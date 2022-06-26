В Казани за последние три года количество репетиторов по английскому языку выросло на 47%

Количество репетиторов по английскому языку в Казани за последние три года увеличилось на 47%. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса «Авито. Услуги» и онлайн-школы английского языка Skyeng (есть в распоряжении «Реального времени»).

Стоит отметить, что ранее Институт образования Высшей школы экономики провел исследование, в котором выяснилось, что учителя все чаще делают выбор в пользу частных уроков с онлайн-сервисами: репетиторство помогает им максимизировать доход и получать за часовой урок в среднем в 2 раза больше.

При этом, по данным НИУ ВШЭ, в 80% случаев учителя идут в репетиторы ради профессиональной автономии, в 70% случаях — ради возможности увеличить доход и удобного графика, в 51% — ради профессионального развития.

Фото: realnoevremya.ru

За прошедший учебный год предложений от репетиторов по английскому языку на «Авито Услугах» в Казани стало больше на 3%, за два — на 31%, а в сравнении с допандемийным годом — на 47%. Сам спрос за 2021 и 2022 учебный год на услуги репетиторов вырос на 15% по сравнению с предыдущим учебным годом, и на 67% — за два учебных года. Также по сравнению с допандемийным уровнем — сразу на 88%.

Средняя цена по всей стране за один часовой урок с репетитором по английскому языку на «Авито. Услуги» составила 500 рублей. По данным НИУ ВШЭ, средняя ставка в час у репетиторов в Москве — 691 рубль, 427 рублей — в регионах. Преподаватели онлайн-школ в среднем зарабатывают в час 400 рублей за индивидуальные и 1 086 рублей за групповые уроки. Например, специалисты платформы Skyeng зарабатывают в среднем от 460 рублей в час вне зависимости от региона. А конкретно в Казани — 475 рублей.

Кроме того, опрос среди преподавателей в России, проведенный НИУ ВШЭ, показал, что 51% преподавателей ищут в индивидуальных занятиях экономию личного времени, а 49% — снижения нагрузки. Репетиторы работают в неделю 22 часа против школьных 27, а среднюю школьную зарплату в 44 798 рублей в месяц индивидуальный наставник заработал бы за 19 часов в неделю.

Несмотря на то, что 72% учителей осознают, что заработок частного репетитора выше, 61% из них планируют и дальше совмещать основную работу в школе или преподавание на онлайн-платформе с подработкой.

Фото: www.flickr.com

30 мая стало известно, что в преддверии летних каникул в Казани спрос на специалистов в сфере детского обучения поднялся на 64%. Среди них: школьные репетиторы, логопеды и наставники по спорту и танцам.

Кроме того, в столице Татарстана на 16% возрос интерес к отдыху в детских летних лагерях. Помимо активного времяпровождения на свежем воздухе, родителей интересуют обучение иностранным языкам, спортивные и интерактивные занятия. В целом по России спрос на услуги логопедов, по сравнению с прошлым годом, поднялся на 139%, школьных репетиторов — 79%. Интерес к спортивным и танцевальным занятиям увеличился на 36%.



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Максим Кокунин