В Казани спрос на услуги репетиторов по школьным предметам в августе вырос на 7%

В Казани спрос на услуги репетиторов по всем школьным предметам в сравнении с прошлым годом в августе вырос на 7%. Вместе с этим средняя цена одного занятия не менялась с 2021 года и составила 600 рублей. Об этом говорится в исследовании «Авито Услуги» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Отмечается, что все большее число частных преподавателей предлагают свои занятия в онлайн-формате, так как это позволяет учиться в удобное время и из любой точки страны. Стоимость индивидуальных занятий зависит от предмета и репетитора — на «Авито» есть предложения от преподавателей университетов, школьных учителей, а также студентов.

Так, часовое занятие по математике или физике со студентом МГТУ им. Баумана может стоить от 1 тысячи рублей, в эту же цену обойдется и урок по литературе со студенткой факультета журналистики МГУ. Такая же стоимость будет и за занятие по биологии с действующим доцентом ПМГМУ им. Сеченова. А вот урок по информатике у школьного педагога с опытом работы более 16 лет обойдется в 1 700 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно исследованию, объявлений от наставников по биологии в столице Татарстана в этом году стало больше на 66%. Спрос на их услуги вырос на 47%, а средняя цена за часовое занятие составила 600 рублей.

Кроме того, в топе наиболее популярных репетиторов по предметам оказались помощники по изучению физики — объявлений от специалистов в августе стало больше на 300%, а спрос увеличился на 67%. Также и преподаватели химии — количество предложений возросло на 69%. Средняя цена за одно занятие начинается от 1 000 и 700 рублей соответственно. Положительная динамика роста спроса отмечена и на услуги репетиторов по математике. В августе этого года по сравнению с предыдущим количество объявлений по этому предмету возросло на 43%. Средняя цена за урок составила 600 рублей.

— По нашим наблюдениям, в этом году многие родители и школьники начинают поиск репетиторов еще с конца лета, чтобы заложить время на выбор подходящего наставника и заранее договориться о предстоящих занятиях. Мы видим, что сезонный рост спроса значительно превысил показатели прошлого года. В преддверии учебного года мы также отмечаем на площадке в Казани рост числа объявлений от квалифицированных наставников сразу на 52% по сравнению с прошлым годом, — рассказал руководитель категории «Обучение и курсы» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

Фото: flickr.com

Напомним, 26 июня сообщалось, что количество репетиторов по английскому языку в Казани за последние три года увеличилось на 47%.

За прошедший учебный год предложений от репетиторов по английскому языку на «Авито Услугах» в Казани стало больше на 3%, за два — на 31%, а в сравнении с допандемийным годом — на 47%. Сам спрос за 2021 и 2022 учебный год на услуги репетиторов вырос на 15% по сравнению с предыдущим учебным годом, и на 67% — за два учебных года. Также по сравнению с допандемийным уровнем — сразу на 88%.



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Максим Кокунин