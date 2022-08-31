В Рыбно-Слободском районе Татарстана установили карантин из-за африканской чумы свиней

В Рыбно-Слободском районе Татарстана установили карантин в связи с неблагополучием по заболеванию домашних свиней и диких кабанов африканской чумой свиней и угрозой ее распространения, соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.



Эпизоотический очаг определен в пределах территории личного подсобного хозяйства по улице Пролетарской, дом 39 села Масловка в Масловском сельском поселении. Угрожаемая зона определена территорией не менее 5 км, прилегающей к эпизоотическому очагу, включая границы сел Масловка и Русский Ошняк.

В зону наблюдения включили Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Арский, Атнинский, Балтасинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Зеленодольский, Кайбицкий, Кукморский, Лаишевский, Мамадышский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский, Черемшанский и Чистопольский районы.

Фото: pxhere.com

Недавно объявляли об изъятии животных и продуктов животноводства в селе Булдырь Чистопольского района республики. Эпизоотический очаг установили в пределах территории личного подсобного хозяйства на улице Ключевой, дом 7б.

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Маргарита Головатенко