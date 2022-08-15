Потребкредитование в Татарстане возвращается к показателям досанкционного февраля

Фото: Максим Платонов

В Татарстане потребкредитование постепенно возвращается к уровню досанкционного февраля. В июле жители республики взяли 33 889 потребительских кредитов, что на 16,4% больше, чем за предыдущий месяц, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

Для сравнения, в январе татарстанцам выдали 37 876 потребркредитов, в феврале — 38,4 тысячи, а в марте — всего 17,3 тысячи, после чего цифры начали постепенно расти. Так, в апреле жители республики взяли 21,3 тысячи потребительских кредитов, в мае — почти 27,2 тысячи, а в июне — 29,1 тысячи.

По итогам июля Татарстан занял шестое место в рейтинге 30 регионов-лидеров по количеству выданных потребкредитов. В топ-5 вошли Москва (58 383 кредита), Московская область (49 950), Башкирия (38 846), Краснодарский край (36 813) и Санкт-Петербург (34 592).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Существенный рост выдачи в апреле — июле объясняется прежде всего снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок, — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, в июле выдали 1,01 млн кредитов на покупку потребительских товаров. Это на 12,6% больше, чем в июне.

Напомним, в Татарстане в июне 2022-го средний размер потребкредита достиг 228 074 рублей. По сравнению с маем он вырос на 41,3% и почти достиг уровня досанкционного февраля и превысил январское значение.



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Татьяна Демина