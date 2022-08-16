Средний размер потребкредита в Татарстане превысил досанкционные показатели

Фото: Максим Платонов (архив)

В июле 2022 года средний размер потребительского кредита в Татарстане составил 265 254 рубля. Он превысил значения досанкционного периода — в феврале этого года он превышал 245,1 тысячи рублей, а в январе — 201,7 тысячи.

По сравнению с июнем в июле средний размер потребкредита в Татарстане вырос на 13,5%, следует из данных Национального бюро кредитных историй. По его размеру республика заняла 9-е место в рейтинге 30 регионов-лидеров.

На первой строчке расположилась Москва, где в июле средний размер автокредита составил 500 240 рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,8%. В топ-5 также вошли Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург и Якутия. Следом идут Свердловская область, Хабаровский и Приморский края. Топ-10 замкнула Ленинградская область.

Фото: realnoevremya.ru

— После резкого снижения в марте — апреле 2022 года средний чек потребкредита в последующие месяцы почти восстановился до прошлогодних уровней и уровня начала года, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он отметил, что это произошло вместе с существенным увеличением выдачи кредитов на покупку потребительских товаров.

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, средний размер выданных потребительских кредитов достиг 260,4 тыс. рублей. Это на 12% больше, чем в июне.

Напомним, заметное снижение среднего размера потребкредита в Татарстане зафиксировали весной, после начала специальной военной операции и последовавшей за ней санкционной атаки Запада. В июне он увеличился впервые с начала весны. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина