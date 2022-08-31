На всей территории Чувашии введен режим ЧС из-за засухи

Фото: Максим Платонов

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный из-за засухи на территории восьми районов Чувашии, распространен на всю республику. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Уточняется, что причиной такого решения стала атмосферная засуха, которая характеризуется отсутствием эффективных осадков более 5 мм в сутки при максимальной температуре воздуха выше 25°C в течение 30 суток подряд.

Всего в августе на территории Чувашии выпало 3 мм осадков, что составляет 5% от месячной нормы. При этом температурный фон превышает среднемноголетние значения. Так, среднесуточная температура воздуха в 21,9°C превышает показатели засушливого 2010 года — 21,6°C.

По данным министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова, на текущую дату обследованы посевы на площади 3 тысяч га. Предварительный размер материального ущерба в пострадавших хозяйствах составляет более 67 млн рублей.

Фото: Илья Репин

На прошлой неделе Гидрометцентр Татарстана сообщил, что в большинстве районов республики из-за сильной жары, которая держится длительное время, и отсутствия «эффективных осадков» зафиксировано опасное агрометеорологическое явление — «атмосферная засуха».

Синоптики предупреждают, что в Татарстане повсеместно установилась чрезвычайная пожарная опасность лесов. В связи с этим в республике продолжает действовать штормовое предупреждение.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин