Гидрометцентр Татарстана: в республике наблюдается опасная «атмосферная засуха»

В большинстве районов Татарстана из-за сильной жары, которая держится длительное время, и отсутствия «эффективных осадков» зафиксировано опасное агрометеорологическое явление — «атмосферная засуха». Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Синоптики предупреждают, что в Татарстане повсеместно установилась чрезвычайная пожарная опасность лесов. В связи с этим в республике продолжает действовать штормовое предупреждение.

Фото: Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике жаркая погода сохранится до начала следующей недели, то есть до конца августа. Ожидается до +34 градусов в дневное время. Ночью температуры составят +10—15°С, на западе республики — до +19°С.



Сегодня в Татарстане ожидается малооблачная погода, слабый переменных направлений ветер, без дождей. Днем прогнозируется до +28—33 градусов.



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Татьяна Демина