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В нескольких домах Кировского района Казани 2 сентября отключат воду

09:55, 31.08.2022
В нескольких домах Кировского района Казани 2 сентября отключат воду
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ряде домов Кировского района Казани 2 сентября будет отключено водоснабжение. Это связано с подключением водопровода к зданию по улице Поперечно-Базарной, сообщает мэрия города.

Так, с 9 часов 2 сентября до 6 часов 3 сентября воды не будет по адресам:

  • ул. 1 Мая, 1;
  • ул. Гладилова, 56;
  • ул. Краснококшайская, 81/1, 81/10, 83;
  • ул. Лукницкого, 2;
  • ул. Поперечно-Базарная, 1, 10/81;
  • ул. Слободская, 17, 19, 23, 24, 38, 42.
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, 11 августа в нескольких домах Кировского района также почти на сутки было отключено водоснабжения. Тогда воды не было по адресам:

  • ул. Малая Крыловка, 27;
  • ул. Поперечно-Базарная, 32;
  • ул. Серова, 48, корпуса 2 и 3.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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