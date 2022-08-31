В нескольких домах Кировского района Казани 2 сентября отключат воду
В ряде домов Кировского района Казани 2 сентября будет отключено водоснабжение. Это связано с подключением водопровода к зданию по улице Поперечно-Базарной, сообщает мэрия города.
Так, с 9 часов 2 сентября до 6 часов 3 сентября воды не будет по адресам:
- ул. 1 Мая, 1;
- ул. Гладилова, 56;
- ул. Краснококшайская, 81/1, 81/10, 83;
- ул. Лукницкого, 2;
- ул. Поперечно-Базарная, 1, 10/81;
- ул. Слободская, 17, 19, 23, 24, 38, 42.
Напомним, 11 августа в нескольких домах Кировского района также почти на сутки было отключено водоснабжения. Тогда воды не было по адресам:
- ул. Малая Крыловка, 27;
- ул. Поперечно-Базарная, 32;
- ул. Серова, 48, корпуса 2 и 3.
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