В ряде домов Кировского района Казани отключат воду почти на сутки

В нескольких домах Кировского района Казани 11 августа почти на сутки отключат водоснабжение, сообщили в мэрии Казани.



Воды не будет с 9.00 11 августа до 6.00 12 августа в домах по следующим адресам:

ул. Малая Крыловка, 27;

ул. Поперечно-Базарная, 32;

ул. Серова, 48, корпуса 2 и 3.

Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам.

Фото: realnoevremya.ru

Отключение воды планировали в Кировском районе города и с 9.00 9 августа до 6.00 10 августа.

В Набережных Челнах несколько комплексов останутся без горячей воды. Шестой этап гидравлических испытаний, запланированный с 2 по 15 августа, перенесли на 9—22 августа.



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Маргарита Головатенко