В ряде домов Кировского района Казани отключат воду почти на сутки
В нескольких домах Кировского района Казани 11 августа почти на сутки отключат водоснабжение, сообщили в мэрии Казани.
Воды не будет с 9.00 11 августа до 6.00 12 августа в домах по следующим адресам:
- ул. Малая Крыловка, 27;
- ул. Поперечно-Базарная, 32;
- ул. Серова, 48, корпуса 2 и 3.
Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам.
Отключение воды планировали в Кировском районе города и с 9.00 9 августа до 6.00 10 августа.
В Набережных Челнах несколько комплексов останутся без горячей воды. Шестой этап гидравлических испытаний, запланированный с 2 по 15 августа, перенесли на 9—22 августа.
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