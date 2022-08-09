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В ряде домов Кировского района Казани отключат воду почти на сутки

10:36, 09.08.2022
В ряде домов Кировского района Казани отключат воду почти на сутки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В нескольких домах Кировского района Казани 11 августа почти на сутки отключат водоснабжение, сообщили в мэрии Казани.

Воды не будет с 9.00 11 августа до 6.00 12 августа в домах по следующим адресам:

  • ул. Малая Крыловка, 27;
  • ул. Поперечно-Базарная, 32;
  • ул. Серова, 48, корпуса 2 и 3.

Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам.

Фото: realnoevremya.ru

Отключение воды планировали в Кировском районе города и с 9.00 9 августа до 6.00 10 августа.

В Набережных Челнах несколько комплексов останутся без горячей воды. Шестой этап гидравлических испытаний, запланированный с 2 по 15 августа, перенесли на 9—22 августа.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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