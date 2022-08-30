Татарстан попал в число лидеров по количеству поданных заявок на получение грантов в области культуры

Фото: Максим Платонов

Татарстан попал в число лидеров по количеству поданных заявок на получение грантов в области культуры. Вместе с ним в этом списке находятся: Москва, Санкт-Петербург и Белгородская область, рассказал замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

По его словам, в 2022 году свыше 900 проектов из 80 российских регионов получат гранты на общую сумму почти в 2,9 млрд рублей в рамках второго конкурса президентского фонда культурных инициатив. Всего на конкурс было направлено 6814 заявок, уточняет «Интерфакс».

Ещё 2,37 млрд рублей победители привлекут на свои проекты самостоятельно, увеличив поддержку на 82%. Кроме того, среди победителей 29 проектов, которые будут реализованы на освобождаемых территориях — Луганск, Донецк, Херсон, Запорожье, Харьковская область, добавил Кириенко.

Фото: kremlin.ru

На прошлой неделе Ростуризм подвел итоги конкурсного отбора на получение субсидий для продвижения событийных мероприятий в 2023 году. Татарстан получит более 40,7 млн рублей, что является максимальным объемом финансирования от ведомства.

Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, всего поддержку получат 36 регионов страны, а объем финансирования составит 638 млн рублей. Субсидию можно направить на организацию площадки для проведения мероприятия, разработку креативной концепции и программы, анонс мероприятий в СМИ, а также на оснащение площадки оборудованием.

Республика заявила на конкурс сразу несколько мероприятий: фестиваль музыки и новых медиа «СоТворение», XVI всероссийская Спасская ярмарка и фестиваль Arenaland. Однако победило лишь одно мероприятие.

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Максим Кокунин