В Казани в День города планируют установить рекорд на ярмарке самозанятых

Фото: Максим Платонов

В Казани в День города и республики пройдет ярмарка самозанятых. На ней планируют установить рекорд.

— 30 августа под стенами Казанского кремля в продолжение улицы Баумана состоится большая ярмарка самозанятых. Это очень масштабный проект, который обещает быть очень интересным. В этом году самозанятые постараются поставить рекорд — будет организован один из самых длинных прилавков в Российской Федерации — на 225 метров, больше 200 метров получается, где будет представлено самое большое количество самозанятых — этот рекорд организаторы обещают приурочить как раз ко Дню республики, — рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в День города и республики ожидается обширная праздничная программа. Хедлайнером станет группа Uma2rman. Праздничный концерт 30 августа пройдет у Центра семьи «Казан». Он начнется в 17.00 и продлится до 22.00.



Также 30 августа в городе состоится пятый фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest. В этом году мероприятие меняет площадку — оно пройдет внутри и вокруг Национальной библиотеки Татарстана.



В День города и республики, 30 августа, жители и гости Казани смогут посмотреть пиротехническое шоу. Лучшим местом просмотра станет набережная реки Казанки — от Кировской дамбы до моста «Миллениум».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина