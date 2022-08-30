Утро 1 сентября в Казани за последние десять лет было ясным только один раз

Фото: Максим Платонов

Утро 1 сентября в Казани за последние десять лет было ясным только один раз, а температура в утренние часы составляла в среднем +15°. Такие данные приводят аналитики «Яндекс Погоды».



— Судя по прогнозу, который мы составили с помощью технологии Meteum, утром 1 сентября казанцев ожидает переменная облачность. Температура воздуха до +20°, скорость ветра составит 3,9 метра в секунду. Осадков не ожидается, — рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

Среди российских городов-миллионеров безоблачную погоду первым утром сентября чаще всего наблюдали Воронеж и Ростов-на-Дону. В Новосибирске, Омске и Екатеринбурге этого не случилось ни разу.

Отмечается, что исследователи изучили данные городских метеостанций о температуре и облачности 1 сентября с 6.00 до 12.00 по местному времени (за этот период метеостанции измеряют данные 2–3 раза). Утро считали ясным, если в среднем в моменты наблюдений облаками было закрыто не более 35% неба.

Фото: Максим Платонов

Согласно данным Гидрометцентра Татарстана, в четверг, 1 сентября, в республике местами прогнозируется дождь, возможна гроза. Температуры составят ночью +12..+17 градусов, днем +21..+26°С, на востоке до +29°С. Кроме того, в регионе в очередной раз продлили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности лесов. Оно будет действовать по 6 сентября.

Напомним, вчера стало известно, что в Татарстане август этого года может оказаться самым сухим месяцем в истории метеонаблюдений, сообщили в Гидрометцентре по республике. За историю метеонаблюдений август 2022-го станет одним из самых жарких за историю метеонаблюдений.

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Максим Кокунин