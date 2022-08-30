В Татарстане закроют движение по дороге Казань — Шемордан до 15 октября

Движение транспорта по дороге Казань — Шемордан в Пестречинском районе Татарстана временно прекратится в связи с ремонтом. Ограничения будут действовать с 15 сентября по 15 октября, сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.

Движение закрывают на участке с км 38,6 по км 43,2 автодороги Старое Шигалеево — Пестрецы, Старое Шигалеево — Пестрецы — Ленино-Кокушкино.

Отмечается, что схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с УГИБДД по Татарстану. Просим водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Кроме того, в связи с празднованием Дня республики и города с 18 часов 29 августа до 08 часов 31 августа временно ограничено движение по улице Ефимова в Заинске.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, с 15 августа по 30 ноября также ограничено движение автотранспорта по дороге Азнакаево — Ютаза — М-5 в Ютазинском районе Татарстана .



Движение закрывают на участке с 34,8 по 39,7 км. Для объезда предложены региональные дороги: Ютаза — Янга-Юл, Старые Уруссу — Малые Уруссу, Верхнее Стярле — Каразерик — Уруссу.

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Максим Кокунин