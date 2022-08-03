В Татарстане закроют движение по дороге Азнакаево — Ютаза — М-5 до 30 ноября

Движение транспорта по дороге Азнакаево — Ютаза — М-5 в Ютазинском районе Татарстана временно прекратится в связи с ремонтом — ограничения будут действовать с 15 августа по 30 ноября, сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.



Движение закрывают на участке с 34,8 по 39,7 км. Для объезда предложены региональные дороги: Ютаза — Янга-Юл, Старые Уруссу — Малые Уруссу, Верхнее Стярле — Каразерик — Уруссу.

До 20 сентября будет временно закрыт для проезда транспорта участок с 0,05 по 6,79 км по дороге «Казань — Ульяновск» — Татарское Бурнашево. Здесь для объезда предложены федеральные дороги М-7 «Волга» и Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск».

Фото: mindortrans.tatarstan.ru (архив)

Вчера сообщалось, что с 15 июля в Казани для автомобилей закрыли участок дороги по ул. Фучика от ул. Минской до ул. Закиева. Тогда планировалось, что ограничения продлятся до 4 августа. Водителям рекомендовали объезжать перекрытый участок по улице Фучика через проспект Победы, улицу Минскую и Закиева.



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Маргарита Головатенко